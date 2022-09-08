«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты в зимний период. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора перевозчика Сергея Александровского.

По его словам, из России можно будет улететь в Пхукет и Бангкок, а также в Дубай. Кроме того, самолеты продолжат совершать рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. Авиаперелеты запланированы на Сейшелы и Мальдивы.

«Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и в Гоа. Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — добавил Александровский.

В «Аэрофлоте» отметили, что продажи билетов в Пхукет уже запустились. В ближайшее время авиакомпания намерена предложить билеты в Бангкок и Дубай. Первые самолеты в ОАЭ отправятся уже в октябре, заявил Александровский.

Ранее авиакомпания S7 возобновила международные перелеты, от которых отказалась после начала специальной военной операции на территории Украины. Пока запланированы рейсы только в Турцию.