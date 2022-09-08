Netflix показал трейлер фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмейном

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Добрый медбрат», в котором снялись Джессика Честейн («Интерстеллар», «Цель номер один») и Эдди Редмейн («Девушка из Дании», «Фантастические твари»).

Лента рассказывает о медсестре, которая начинает подозревать, что ее коллега ответственен за таинственные смерти нескольких пациентов. В фильме женщина рискует своей жизнью, чтобы выяснить правду.

Триллер снят режиссером Тобиасом Линдхольмом на основе реальной истории. Честейн и Редмейн исполнили в картине главные роли медицинских работников, которые начинают опасаться друг друга.

Трейлер демонстрирует, как героиня Честейн обнаруживает в анализах пациентов повышенный уровень инсулина, который свидетельствует о медицинской ошибке персонала. Затем она неожиданно встречает героя Редмейна у себя дома.

Мужчина проводит время с дочерьми коллеги, и, кажется, та воспринимает эти незапланированные визиты как угрозу. «Почему ты ведешь себя странно?» — спрашивает дочь медсестры.

Тем временем полицейские убеждают женщину, что все пациенты Чарли Каллена (так зовут персонажа Редмейна) могут быть в опасности. «Он убивал людей, даже не прикасаясь к ним. Он получит новую работу, и это продолжится», — говорят они.

Что случится с Чарли, его подопечными и его проницательной коллегой, можно будет узнать 26 октября: в этот день «Добрый медбрат» выйдет на Netflix.