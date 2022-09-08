В Москве мужчина взорвал квартиру при попытке повторить тикток. Он не пострадал

Москвич Владимир Мореев попытался приготовить бутерброды по рецепту из тиктока и взорвал квартиру. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Ключевой этап приготовления заключался в том, чтобы расплавить сыр на бутербродах при помощи газовой горелки. Мужчина использовал стандартный 220-граммовый баллон, однако в какой‑то момент он воспламенился.

Владимир отбросил баллон в ванну, затем произошел взрыв. Ударной волной вынесло окна в двух комнатах.

Сам Владимир Мореев, а также его супруга, которая находилась в квартире, не пострадали. Полиция начала проверку.