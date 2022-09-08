В августе Турция экспортировала в Россию рекордный объем товаров

Турция в августе установила рекорд за всю историю страны по экспорту товаров в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкую Ассамблею экспортеров.

Объем экспорта за месяц составил 738,5 млн долларов. Это на 87,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в организации.

Турция «продолжает поддерживать активную торговлю с Россией благодаря своей стратегии сбалансированной и эффективной внешней политики», цитирует ТАСС местную газету Yeni Şafak.

Как отмечает издание, несмотря на задержки и перебои с заказами, которые начались после 24 февраля, турецкие экспортеры «демонстрируют подходы, ориентированные на решение проблем».

Ранее РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики писал, что в июне 2022 года объем экспорта товаров из Турции в Россию составил 791,4 млн долларов. Это на 46% больше, чем в июне прошлого года, и на 52% — чем в предыдущем месяце. В мае этот показатель составлял 519 млн.

Агентство тогда уточняло, что больше всего выросли поставки турецких фруктов, таких как персики и черешня. Также заметно увеличился объем экспорта машин, оборудования и комплектующих.