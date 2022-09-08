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вчера в 17:05
Василий Авченко стал автором текста для «Тотального диктанта» в 2023 году
Денис Ламехов
Вчера в 14:01

Российский писатель и журналист Василий Авченко стал автором текста для акции «Тотальный диктант», которая пройдет 8 апреля 2023 года. Его имя объявил Андрей Геласимов, выбранный автором для «Диктанта» в 2020-м, сообщает ТАСС.

Первая работа Авченко, документальный роман «Правый руль», вышла в 2009 году и была номинирована на премию «Национальный бестселлер». На «Нацбест», а также «Большую книгу» и «НОС» его книги затем будут номинированы еще несколько раз.

За «Правым рулем» последовали «Глобус Владивостока», увидевший свет в 2010-м и переизданный Ad Marginem двумя годами спустя, а также фантастическая повесть «Владивосток-3000» (2011; в соавторстве с Ильей Лагутенко), сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе» (2015), роман «Штормовое предупреждение» (2019; в соавторстве с Андреем Рубановым), «Дальний Восток: иероглиф пространства» (2020) и другие произведения.

В 2022 году в рамках «Тотального диктанта» Василий Авченко зачитал текст писательницы Марины Степновой в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске.

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Василий АвченкоАндрей ГеласимовИлья ЛагутенкоАндрей РубановМарина Степнова
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