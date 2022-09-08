«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса

8 сентября на стриминге Disney+ вышел ремейк «Пиноккио», снятый Робертом Земекисом (франшиза «Назад в будущее», фильм «Форрест Гамп»). Пока что фильм получил не самые высокие оценки на агрегаторах: критики считают, что ему «не хватает магии оригинала».

«Пиноккио» Земекиса — это адаптация оригинального мультфильма 1940 года, рассказывающего историю о живой деревянной марионетке, которая с помощью волшебства стремится стать настоящим мальчиком и исцелить сердце своего разбитого горем отца, резчика по дереву Джеппетто (его сыграл Том Хэнкс).

Ранее Disney уже пробовал «оживить» свою классику — «Красавицу и чудовище», «Алладина», «Короля Льва» и «Дамбо». На данный момент у «Пиноккио» самый низкий рейтинг среди других ремейков: 30% «свежести» на Rotten Tomatoes и 41 балл из 100 на Metacritic.

«Афиша Daily» собрала отзывы критиков и разделила их на три категории: кому понравился «Пиноккио», кому не совсем и кому очень не понравился.

Достаточно неплохо

Критики похвалили Земекиса за то, как он адаптировал сказку под современные реалии, и отметили технологию съемки «Пиноккио».

«Оригинал 1940 года жесток. Грозные злодеи и высокие ставки делают наказания Пиноккио жестокими и опасными. Это потому, что нравы тогда были одинаково жесткие и суровые. Там, где оригинал кажется чрезмерно поучительным и нравоучительным, Земекис пользуется возможностью, чтобы сбавить уровень напряжения и представить новые визуальные эффекты и этику, более подходящие для сегодняшней аудитории», — написал критик из Paste Magazine.

Ричард Роупер (Chicago Sun-Times) похвалил авторов за проработку каждого кадра. Шеннон Коннеллан (Mashable) назвала фильм «странным, сюрреалистичным и морально напыщенным, как и оригинал», но при этом сумевшим «проложить довольно безопасный путь к запутанной басне».

«Милый и очаровательный пересказ, который вдыхает новую жизнь в эту культовую историю и расширяет ее повествование часто с причудливыми решениями. Хотя ему никогда не удастся даже прикоснуться к магии классики, это довольно хороший ремейк», — заключает ютьюб-критик Дэйв Ли.

© Walt Disney Studios/YouTube

Ну, средне

«Сняли фильм со знанием дела, сыграли добросовестно, явно переборщили с душевностью. И все же, как и главному герою картины, не хватает бьющегося сердца», — поделилась впечатлениями Адриан Хортон (The Guardian). Она уверена, что знает, почему «Пиноккио» Земекиса не попал на большие экраны: мало кто называет оригинал 1940 года своим любимым мультфильмом из‑за его пугающего сюжета (достаточно вспомнить, как непослушных мальчиков превратили в ослов).

Тарра Беннетт (IGN) признает, что у ремейка есть преимущества — красочная картинка, современная анимация и Том Хэнкс, но даже игра актера не способна сделать фильм запоминающимся. Эми Николсон (The New York Times) еще более категорична: сценарий Земекиса и Криса Вайца она назвала «безжизненным куском дерева».

Критики, поставившие современному «Пиноккио» средние оценки, сходятся во мнении, что ремейк выглядит вымученным и ненужным.

«„Пиноккио“ Земекиса вынуждает попросить Disney перестать клепать бездушные подделки и разбавлять ими наследие любимых мультфильмов», — написал Карлос Агилар (Los Angeles Times).

© Walt Disney Studios/YouTube

Очень не понравилось

«Если „Пиноккио“ 1940 года показал, что любое желание вашего сердца может сбыться, то этот ремейк показывает, что происходит, когда ваши кошмары оживают», — раскритиковал фильм Росс Бонайме (Collider). Отличие старого и нового «Пиноккио», по его мнению, заключается в том, что ремейк уделяет слишком много внимания объяснению мира, о котором зрители уже знают более 80 лет, и злоупотребляет графикой, стирая грань между постановкой с живыми актерами и анимацией.

Грэм Гуттманн (Screen Rant) подчеркивает сходство персонажей с роботами, которое создает ощущение безжизненности, даже когда марионетка Пиноккио начинает разговаривать. Фред Топел (United Press International) сравнил «Пиноккио» Земекиса с «безрадостным упражнением в ставших обязательными адаптациях».

Алекс Годфри (Empire) с сожалением констатирует, что современная «марионетка не будет трогать струны вашего сердца», хотя фильм не лишен доли очарования.

«Мрачные и психологические сказки вроде „Пиноккио“, конечно, все еще могут впечатлять, если рассказчики уважают первобытные чувства и страхи. Создатели фильма стремились не к этому, их целью было окружить зрителя теплотой и причудами, но с таким подходом ничего не получится», — считает Элизабет Вайцман (The Wrap).

© Walt Disney Studios/YouTube

Перед выходом картины ютьюбер сравнил кадры из «Пиноккио» Земекиса с оригинальным мультфильмом. Многие сцены в ремейке воссозданы с максимальной точностью.

Свою версию «Пиноккио» вскоре представит Гильермо дель Торо. В отличие от Земекиса, он снял адаптацию в технике stop motion — покадровой съемки.