«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса

8 сентября на стриминге Disney+ вышел ремейк «Пиноккио», снятый Робертом Земекисом (франшиза «Назад в будущее», фильм «Форрест Гамп»). Пока что фильм получил не самые высокие оценки на агрегаторах: критики считают, что ему «не хватает магии оригинала».
«Пиноккио» Земекиса — это адаптация оригинального мультфильма 1940 года, рассказывающего историю о живой деревянной марионетке, которая с помощью волшебства стремится стать настоящим мальчиком и исцелить сердце своего разбитого горем отца, резчика по дереву Джеппетто (его сыграл Том Хэнкс).
Ранее Disney уже пробовал «оживить» свою классику — «Красавицу и чудовище», «Алладина», «Короля Льва» и «Дамбо». На данный момент у «Пиноккио» самый низкий рейтинг среди других ремейков: 30% «свежести» на Rotten Tomatoes и 41 балл из 100 на Metacritic.
«Афиша Daily» собрала отзывы критиков и разделила их на три категории: кому понравился «Пиноккио», кому не совсем и кому очень не понравился.
Достаточно неплохо
Критики похвалили Земекиса за то, как он адаптировал сказку под современные реалии, и отметили технологию съемки «Пиноккио».
«Оригинал 1940 года жесток. Грозные злодеи и высокие ставки делают наказания Пиноккио жестокими и опасными. Это потому, что нравы тогда были одинаково жесткие и суровые. Там, где оригинал кажется чрезмерно поучительным и нравоучительным, Земекис пользуется возможностью, чтобы сбавить уровень напряжения и представить новые визуальные эффекты и этику, более подходящие для сегодняшней аудитории», — написал критик из Paste Magazine.
Ричард Роупер (Chicago Sun-Times) похвалил авторов за проработку каждого кадра. Шеннон Коннеллан (Mashable) назвала фильм «странным, сюрреалистичным и морально напыщенным, как и оригинал», но при этом сумевшим «проложить довольно безопасный путь к запутанной басне».
«Милый и очаровательный пересказ, который вдыхает новую жизнь в эту культовую историю и расширяет ее повествование часто с причудливыми решениями. Хотя ему никогда не удастся даже прикоснуться к магии классики, это довольно хороший ремейк», — заключает ютьюб-критик Дэйв Ли.
Ну, средне
«Сняли фильм со знанием дела, сыграли добросовестно, явно переборщили с душевностью. И все же, как и главному герою картины, не хватает бьющегося сердца», — поделилась впечатлениями Адриан Хортон (The Guardian). Она уверена, что знает, почему «Пиноккио» Земекиса не попал на большие экраны: мало кто называет оригинал 1940 года своим любимым мультфильмом из‑за его пугающего сюжета (достаточно вспомнить, как непослушных мальчиков превратили в ослов).
Тарра Беннетт (IGN) признает, что у ремейка есть преимущества — красочная картинка, современная анимация и Том Хэнкс, но даже игра актера не способна сделать фильм запоминающимся. Эми Николсон (The New York Times) еще более категорична: сценарий Земекиса и Криса Вайца она назвала «безжизненным куском дерева».
Критики, поставившие современному «Пиноккио» средние оценки, сходятся во мнении, что ремейк выглядит вымученным и ненужным.
«„Пиноккио“ Земекиса вынуждает попросить Disney перестать клепать бездушные подделки и разбавлять ими наследие любимых мультфильмов», — написал Карлос Агилар (Los Angeles Times).
Очень не понравилось
«Если „Пиноккио“ 1940 года показал, что любое желание вашего сердца может сбыться, то этот ремейк показывает, что происходит, когда ваши кошмары оживают», — раскритиковал фильм Росс Бонайме (Collider). Отличие старого и нового «Пиноккио», по его мнению, заключается в том, что ремейк уделяет слишком много внимания объяснению мира, о котором зрители уже знают более 80 лет, и злоупотребляет графикой, стирая грань между постановкой с живыми актерами и анимацией.
Грэм Гуттманн (Screen Rant) подчеркивает сходство персонажей с роботами, которое создает ощущение безжизненности, даже когда марионетка Пиноккио начинает разговаривать. Фред Топел (United Press International) сравнил «Пиноккио» Земекиса с «безрадостным упражнением в ставших обязательными адаптациях».
Алекс Годфри (Empire) с сожалением констатирует, что современная «марионетка не будет трогать струны вашего сердца», хотя фильм не лишен доли очарования.
«Мрачные и психологические сказки вроде „Пиноккио“, конечно, все еще могут впечатлять, если рассказчики уважают первобытные чувства и страхи. Создатели фильма стремились не к этому, их целью было окружить зрителя теплотой и причудами, но с таким подходом ничего не получится», — считает Элизабет Вайцман (The Wrap).
Перед выходом картины ютьюбер сравнил кадры из «Пиноккио» Земекиса с оригинальным мультфильмом. Многие сцены в ремейке воссозданы с максимальной точностью.
Свою версию «Пиноккио» вскоре представит Гильермо дель Торо. В отличие от Земекиса, он снял адаптацию в технике stop motion — покадровой съемки.