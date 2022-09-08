В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

На улице Гастелло в Петербурге состоялось торжественное открытие сквера имени погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. В нем установлена помятная стелла, пишет РИА «Новости».

Сквер Евгения Зиничева находится на улице Гастелло рядом с домом № 7. Рядом расположен Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года также было присвоено имя Зиничева.

«Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан», — заявил на торжественной церемонии нынешний глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в возрасте 55 лет, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. По словам очевидцев, режиссер Александр Мельник сорвался в воду с края выступа, а Зиничев прыгнул за ним, пытаясь спасти, но разбился о выступавший камень.