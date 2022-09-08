Реклама
Новости
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II
01:53
Peacock/YouTube
Кейли Куоко путешествует во времени ради свиданий с парнем в трейлере «Meet Cute»
01:07
Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив
00:11
Анна Кендрик выступит в качестве режиссера. Она снимет криминальный триллер «The Dating Game»
вчера в 23:09
Клэр Дейнс снимется в сериале Стивена Содерберга «Полный круг»
вчера в 22:10
Российские СМИ поделились фейком о смерти Елизаветы II до того, как было объявлено о ее кончине
вчера в 22:08
Умерла королева Елизавета II, страны Балтии закрывают въезд россиянам и другие новости дня
вчера в 20:58
Дайджест
Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
вчера в 20:51
Засекреченные документы НАТО попали в даркнет
вчера в 20:25
«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса
вчера в 20:10
Международные резервы России за неделю снизились на 5 млрд долларов
вчера в 19:38
Prime Video/YouTube
Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
вчера в 19:35
Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата
вчера в 18:54
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ
вчера в 18:41
Netflix показал трейлер фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмейном
вчера в 18:08
В Москве мужчина взорвал квартиру при попытке повторить тикток. Он не пострадал
вчера в 17:59
«вДудь»/YouTube
Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину
Обновлено вчера в 17:51
В августе Турция экспортировала в Россию рекордный объем товаров
вчера в 17:08
Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
вчера в 17:05
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
Виктория Шанина
Вчера в 12:47

На улице Гастелло в Петербурге состоялось торжественное открытие сквера имени погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. В нем установлена помятная стелла, пишет РИА «Новости».

Сквер Евгения Зиничева находится на улице Гастелло рядом с домом № 7. Рядом расположен Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года также было присвоено имя Зиничева.

«Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан», — заявил на торжественной церемонии нынешний глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в возрасте 55 лет, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. По словам очевидцев, режиссер Александр Мельник сорвался в воду с края выступа, а Зиничев прыгнул за ним, пытаясь спасти, но разбился о выступавший камень.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
МЧС России
люди
Евгений ЗиничевАлександр КуренковАлександр Мельник
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение