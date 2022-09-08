Экс-вокалистка Chromatics Рут Раделет анонсировала выход дебютного мини-альбома

Бывшая вокалистка американской группы Chromatics Рут Раделет анонсировала выход дебютного мини-альбома «The Other Side» — он выйдет 7 октября, сообщает The Line of Best Fit.

В состав EP войдут увидевший свет в апреле трек «Crimes» и новый сингл «Stranger» — исполнительница также представила клип на него, снятый на 16-миллиметровую пленку.

Раделет отметила, что треки с пластинки писались на протяжении двух сложных лет, за которые она успела потерять отца — он, по словам исполнительницы, оказал на нее колоссальное влияние.

Основа для большинства песен была сформирована до старта этого периода, а запись была завершена уже после его окончания. Артистка описала настроение «The Other Side» как печальное и меланхоличное, что уже заметно по содержанию «Crimes» и «Stranger».

Chromatics распалась в августе 2021 года. За 20 лет деятельности они успели выпустить семь полноформатных записей: «Chrome Rats vs. Basement Rutz» (2003), «Plaster Hounds» (2004), «Night Drive» (2007), «Kill for Love» (2012), «Cherry» (2017), «Closer to Grey» (2019) и «Faded Now» (2020).