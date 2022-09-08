Snapchat удалил фильтры с татуировками маори из‑за критики со стороны народа

Соцсеть Snapchat удалила из своего приложения фильтры, которые позволяли пользователям примерить на своем лице традиционные татуировки коренного народа Новой Зеландии маори. Об этом сообщает Би-би-си.

Snapchat удалил фильтры после критики со стороны представителей маори. Они считают искусство татуировки священным, а саму татуировку — важной характеристикой ее владельца.

Фильтры с татуировками маори появились совсем недавно. 5 сентября новозеландская радиокомпания RNZ опубликовала фотографии пользователей, которые использовали эти маски, и несколько негативных отзывов. Например, активист и представитель маори Мандено Кару Мартин сравнил фильтр с поддельными сумками люксовых брендов.

«Когда люди носят поддельную сумку Prada или Gucci, люди активно возмущаются. Но при этом, когда tauiwi (язычник. — Прим. ред.) использует искусство маори для получения прибыли, все думают, что это здорово», — заявил Кару Мартин.

Татуировки на лице, или, как их называют маори, моко, были частью культуры народа многие века. Они использовались как средство обозначения уникальной генеалогии и наследия каждого владельца, а также указывали на гендерную принадлежность (мужские татуировки наносятся ото лба до горла, женские — от губ до подбородка).

Еще одна отличительная особенность моко — уникальность: не существует двух одинаковых татуировок. Именно поэтому массовое использование одного и того же фильтра маори восприняли негативно.