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Snapchat удалил фильтры с татуировками маори из‑за критики со стороны народа
Виктория Шанина
Вчера в 11:22

Соцсеть Snapchat удалила из своего приложения фильтры, которые позволяли пользователям примерить на своем лице традиционные татуировки коренного народа Новой Зеландии маори. Об этом сообщает Би-би-си.

Snapchat удалил фильтры после критики со стороны представителей маори. Они считают искусство татуировки священным, а саму татуировку — важной характеристикой ее владельца.

Фильтры с татуировками маори появились совсем недавно. 5 сентября новозеландская радиокомпания RNZ опубликовала фотографии пользователей, которые использовали эти маски, и несколько негативных отзывов. Например, активист и представитель маори Мандено Кару Мартин сравнил фильтр с поддельными сумками люксовых брендов.

«Когда люди носят поддельную сумку Prada или Gucci, люди активно возмущаются. Но при этом, когда tauiwi (язычник. — Прим. ред.) использует искусство маори для получения прибыли, все думают, что это здорово», — заявил Кару Мартин.

Татуировки на лице, или, как их называют маори, моко, были частью культуры народа многие века. Они использовались как средство обозначения уникальной генеалогии и наследия каждого владельца, а также указывали на гендерную принадлежность (мужские татуировки наносятся ото лба до горла, женские — от губ до подбородка).

Еще одна отличительная особенность моко — уникальность: не существует двух одинаковых татуировок. Именно поэтому массовое использование одного и того же фильтра маори восприняли негативно.

По данным Музея Новой Зеландии, интерес к моко в стране вновь начал расти в 2000-х. Все потому, что появилось новое поколение татуировщиков моко.

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