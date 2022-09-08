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Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
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Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
Рустам Абдуллин
Вчера в 14:05

Искусственный интеллект умеет генерировать не только изображения, близкие к описанию, но и максимально далекие от него. Применяя этот метод, известный как Negative Weight Prompts («Запросы с отрицательным коэффициентом». — Прим. ред.), нейросеть пытается сгенерировать образ, который противоположен описанию.

Обычно получаются вполне безобидные картинки, но не в случае с пользователем твиттера Supercomposite. Однажды в ответ на свой обратный запрос он получил изображение жуткой женщины, которой дал имя Лоаб.

Сначала Supercomposite ввел в программу «Brando:-1», на что ИИ выдал ему логотип с городским ландшафтом и словами «DIGITA PNTICS». Тогда пользователь отправил запрос «DIGITA PNTICS skyline logo:-1», полагая, что теперь получит изображение актера Марлона Брандо. Однако нейросеть сгенерировала пожилую женщину с депрессивным взглядом и следами кожного заболевания розацеа на щеках.

© supercomposite/Twitter

Supercomposite продолжил тесты. Он взял картинку, сгенерированную по запросу «сверхсжатый стеклянный туннель в окружении ангелов и в стиле Уэса Андерсона», и исходное изображение Лоаб. Пользователь попросил нейросеть скомбинировать их, не используя в этот раз текстовое описание.

Некоторые изображения получились особенно жестокими — в галерее ниже это пятая и шестая картинки. «Создателю Лоаб» даже пришлось сделать предупреждение и поставить специальную плашку, чтобы не шокировать читателей треда.

Supercomposite принялся скрещивать картинку Лоаб со всем подряд — популярными фильмами и событиями. Пользователь отмечает, что лишь изредка нейросеть генерировала картинки, на которых не было жутковатой женщины, но в большинстве случаев она запоминала и воспроизводила образ Лоаб.

«Концепт „феномена Лоаб“ стал для меня более абстрактным. Я включал ее в генерации, которые наверняка исказили бы ее до неузнаваемости. После того как она исчезала из ряда сгенерированных образов, иногда появлялась вновь будто из ниоткуда», — написал Supercomposite.

Несмотря на то что в некоторых картинках узнать Лоаб было уже не так просто, части ее лица все же проявлялись — в первую очередь щеки.

«Я уже начал сходить с ума. У меня сотни изображений Лоаб, я уже начал комбинировать ее с тремя или четырьмя другими изображениями одновременно. Иногда она принимает более абстрактные формы, но в них все еще прослеживается ее „наследие“», — делился ходом экспериментов Supercomposite.

Пользователи и сам Supercomposite до конца не понимают, почему сгенерированные изображения на основе оригинала Лоаб почти всегда скатываются в тему ужаса, графического насилия и крови. Неясно и то, какой программой пользуется автор картинок: это может быть уже известный DALL-E или Midjourney.

Нейросети обучены на миллиардах изображений, и понять, почему они генерируют именно такие картинки, не так‑то просто. Именно поэтому специалисты по этике ИИ предостерегают от использования нейросетей с большой базой слов: они слишком велики, а их результаты слишком непредсказуемы, чтобы вовремя предотвратить появление вредного контента.

У нейросети DALL-E есть фильтры, которые отсеивают определенные термины и слова: к примеру там нельзя создавать поддельные изображения со знаменитостями. Но в то же время нейросеть Stable Diffusion такой функцией не обладает, а пользоваться ею с недавнего времени может любой желающий. Разумеется, энтузиасты уже принялись за создание порно.

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Греческие философы играют в дженгу: самые дикие кадры, сгенерированные нейросетью Dall-E
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