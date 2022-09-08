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Верховный суд России признал экстремистскими три украинские националистические организации
Семён Гудошников
Вчера в 09:51

Верховный суд России признал экстремистским «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также экстремистскими были признаны еще два украинских националистических формирования — «Сич-С14», созданная в 2008 году, и «Черный комитет», появившийся в 2009-м.

Как отмечает «Коммерсант», «Добровольческое движение ОУН» — организация, созданная на основе вооруженного формирования «Батальон ОУН», воевавшего в Донбассе. В 2015 году подразделение было разоружено и выведено из зоны боевых действий, а его участники отказались переходить в подчинение армии Украины.

ОУН — праворадикальная политическая организация, действовавшая с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Галиции и Волыни. Своей целью декларировала создание самостоятельного украинского государства, которое должно включить в себя все этнические украинские земли. Во время Великой отечественной войны сотрудничала с нацистской Германией и воевала против Красной армии. Лидерами организации были Степан Бандера и Андрей Мельник.

Ранее прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Ведомство отметило, что во время блокады погибли более 1 млн советских граждан, а правовая оценка этому на Нюрнбергском процессе не была дана.

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тэги
Верховный судКоммерсант
люди
Степан БандераАндрей Мельник
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