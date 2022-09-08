Завораживающие виды и Том Круз на крыле биплана в трейлере новой части «Миссия невыполнима»

На ютьюб-канале Paramount Movies появился новый трейлер боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Зрителей встречает в ролике Том Круз, выбравшийся посреди полета из кабины небольшого самолета Boeing-Stearman времен Второй мировой.

В самом трейлере завораживающие виды из разных уголков планеты сменяют друг друга. В кадр попадают пустыня, по которой едет группа всадников, собор Святого Петра в Ватикане, машина, несущаяся по узким улицам Рима, ночной клуб и лесной пейзаж, который разрезает локомотив. Седовласый мужчина в строгом костюме предлагает Итану Ханту (герою Круза) выбрать сторону в войне, чтобы узнать правду.

Действие фильма развернется после событий предыдущей части «Миссия невыполнима: Последствия». В картине, кроме Круза, снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие.

Новая «Миссия невыполнима» станет уже седьмым фильмом франшизы. Ее выход ожидался еще в 2021 году, но несколько раз переносился из‑за пандемии и связанных с ней ограничений. Съемки восьмой части начались раньше, чем ее приквел вышел на экраны.

Кинотеатральный прокат «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» стартует 14 июля 2023 года, вторая часть дилогии появится в кинотеатрах меньше чем через год — 28 июня 2024-го. Режиссером обеих картин выступает Кристофер МакКуорри.