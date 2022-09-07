Журналиста Митю Алешковского* депортировали из Грузии в Армению сразу после прилета в страну. Об этом сообщила в фейсбуке** историк и мать журналиста Тамара Эйдельман.

Она заявила, что Алешковского «не пустили в Грузию», несмотря на то что его в Тбилиси ожидали жена и двухлетняя дочь. Сотрудники пограничной службы не приняли это обстоятельство во внимание, посетовала Эйдельман.

Историк назвала случившееся позором и подчеркнула, что знает мало людей, которые любили бы Грузию так сильно, как Алешковский.

«Поразительно то, что все это позорище происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись „Be brave like Ukraine“. Это вот такие значит грузинские власти brave», — написала Эйдельман.

По ее словам, Алешковскому не дали объяснений, по какой причине он не может вернуться в страну, где снимает квартиру. Алешковский уезжал из Тбилиси на два дня вместе с Эйдельман в связи с лекцией, которую та провела в Ереване.

*Митя Алешковский — журналист и медиаменеджер, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и создатель издания «Такие дела». Включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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