Интернет-магазин Panasonic возобновил работу в России под новым именем

Интернет-магазин японского бренда техники Panasonic продолжит работу в России, но на новой площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Eplaza, которая станет новым оператором ретейлера.

Официальный онлайн-магазин Panasonic теперь называется Eplaza. На сайте полностью сохранен ассортимент бренда.

В частности, можно приобрести более 1000 наименований продуктов бренда — аудиотехнику, включая товары Technics, фотокамеры Lumix, кухонную технику, товары для красоты и здоровья.

В планах компании на будущее — развивать площадку до уровня маркетплейса японских товаров.

О временной приостановке торговых операций с Россией Panasonic сообщила в марте. Причиной стали экономические, логистические и «другие практические» вызовы.