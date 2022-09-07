Prime Video представил первый трейлер фильма «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Мой полицейский», в котором снялись Гарри Стайлз, Эмма Коррин и Дэвид Доусон.

Они рассказали историю о любовном треугольнике, которая развернулась в Великобритании в 1950-х годах. Полицейский Том влюбился в музейного куратора Патрика, несмотря на то что был женат на учительнице Мэрион.

Эти запретные чувства наложили отпечаток на всю жизнь троих героев. В картине их можно будет увидеть спустя 40 лет после основных событий, все еще справляющимися с призраками общего прошлого.

Фильм снял режиссер Майкл Грандадж, известный по ленте «Гений» с Колином Фертом и Джудом Лоу. В основу «Моего полицейского» легла книга Бетана Робертса, посвященная «изменчивым потокам истории, свободе и прощению».