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Phoenix выложили клип с лидером Vampire Weekend Эзрой Кенигом и анонсировали выход седьмого альбома
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iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту
09:56
СМИ: у администраторов каналов бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева проходят обыски
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Вышел тизер-трейлер сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
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Netflix перевыпустит сериал о телепузиках
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Бенедикт Камбербатч снимется в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем»
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Николас Кейдж и Юэль Киннаман сыграют главные роли в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»
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Интернет-магазин Panasonic возобновил работу в России под новым именем
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Apple показала новые наушники AirPods Pro 2. Их можно будет купить с 9 сентября
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Prime Video представил первый трейлер фильма «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом
вчера в 20:03
Россиян с визами не пустят в страны Балтии, Манский объявлен в розыск и другие новости дня
вчера в 20:02
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Джоди Тернер-Смит присоединилась к касту нового сериала по «Звездным войнам»
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Россиян с визами не пустят в страны Балтии, Манский объявлен в розыск и другие новости дня
Вчера в 17:02

Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами. Предусмотрен ряд исключений, например для дальнобойщиков, дипломатов и въезжающих по гуманитарным причинам.

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила министру иностранных дел Сергею Лаврову выпустить электронную визу для жителей 52 стран. По задумке, в их числе окажутся и европейские государства.

Завершилась эвакуация тел девяти человек, погибших на камчатском вулкане Ключевская сопка. Выжили трое, организатора тура отправили в СИЗО.

МВД объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. Ранее на него завели дело из‑за слов про воровство на Московском международном кинофестивале.

Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Первая миссия на Луну в истории современной России — запуск космического аппарата «Луна-25» — перенесена на 2023 год. Роскосмос сообщил, что характеристики некоторых приборов не соответствуют техзаданию.

Zara продолжила оформлять декларации и сертификаты соответствия на новые товары в России после закрытия магазинов, пишет РБК со ссылкой на данные Росаккредитации. Последние сведения были зарегистрированы 10 августа и 1 сентября.

Netflix урегулировал иск на 5 млн долларов, поданный советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из‑за сериала «Ход королевы». Она обвинила создателей шоу в сексизме и исторической неточности.

Скончался Жюст Жакен, поставивший первую экранизацию эротического романа «Эмманюэль», главную роль в которой исполнила Сильвия Кристель. Режиссеру было 82 года.

Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь», первый трейлер которого можно посмотреть здесь. А вот пара других трейлеров — комедийного фильма «Амстердам» с Кристианом Бейлом и Марго Робби, а также романтической комедии «При чем тут любовь?», в которой снялись Лили Джеймс и Шазад Латиф.

И напоследок — музыкальные новости. Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout», барабанщик The Smile и экс-участник Sons of Kemet Том Скиннер выложил первый сольный трек, а Guided by Voices анонсировали альбом редких песен.

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Сергей ЛавровДенис МантуровЗарина ДогузоваВиталий МанскийНона ГаприндашвилиЖюст ЖакенСильвия КристельАлександр МолочниковКристиан БейлМарго Робби
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РостуризмМинпромторгРоскосмосРосаккредитацияNetflix
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