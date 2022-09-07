Россиян с визами не пустят в страны Балтии, Манский объявлен в розыск и другие новости дня

Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами. Предусмотрен ряд исключений, например для дальнобойщиков, дипломатов и въезжающих по гуманитарным причинам.
Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила министру иностранных дел Сергею Лаврову выпустить электронную визу для жителей 52 стран. По задумке, в их числе окажутся и европейские государства.
Завершилась эвакуация тел девяти человек, погибших на камчатском вулкане Ключевская сопка. Выжили трое, организатора тура отправили в СИЗО.
МВД объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. Ранее на него завели дело из‑за слов про воровство на Московском международном кинофестивале.
Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Первая миссия на Луну в истории современной России — запуск космического аппарата «Луна-25» — перенесена на 2023 год. Роскосмос сообщил, что характеристики некоторых приборов не соответствуют техзаданию.
Zara продолжила оформлять декларации и сертификаты соответствия на новые товары в России после закрытия магазинов, пишет РБК со ссылкой на данные Росаккредитации. Последние сведения были зарегистрированы 10 августа и 1 сентября.
Netflix урегулировал иск на 5 млн долларов, поданный советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из‑за сериала «Ход королевы». Она обвинила создателей шоу в сексизме и исторической неточности.
Скончался Жюст Жакен, поставивший первую экранизацию эротического романа «Эмманюэль», главную роль в которой исполнила Сильвия Кристель. Режиссеру было 82 года.
Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь», первый трейлер которого можно посмотреть здесь. А вот пара других трейлеров — комедийного фильма «Амстердам» с Кристианом Бейлом и Марго Робби, а также романтической комедии «При чем тут любовь?», в которой снялись Лили Джеймс и Шазад Латиф.
И напоследок — музыкальные новости. Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout», барабанщик The Smile и экс-участник Sons of Kemet Том Скиннер выложил первый сольный трек, а Guided by Voices анонсировали альбом редких песен.