В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Заксобрание Башкирии, а также депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» среди несовершеннолетних. Документ опубликован на сайте ведомства.

В пояснительной записке авторы инициативы объясняют термин «чайлдфри» как идеологию, «формирующую основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой» России.

Отмечается, что «широкое распространение среди российской молодежи зарубежная идеология чайлдфри» получила потому, что ее последователи «позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей».

«Пропаганда сознательной бездетности <…> ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в законодательство РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А именно — отнести к такой информации «пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологии бездетности».

18 июля в Госдуму был внесен законопроект о запрете «гей-пропаганды» и отрицания традиционных ценностей. «Пропаганду» сексуальных отношений между представителями ЛГБТК+ хотят приравнять к пропаганде войны, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти. Сайты с такой информацией, согласно законопроекту, будут вносить в реестр запрещенных в России.

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