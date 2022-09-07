Джоди Тернер-Смит присоединилась к касту нового сериала по «Звездным войнам»

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Британская актриса Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь», «После Янга», «Анна Болейн») присоединилась к актерскому составу сериала Disney+ по вселенной «Звездных войн». Об этом пишет Deadline.

Проект получил название «Аколит». Действие сериала развернется примерно за 100 лет до «Скрытой угрозы». Он описывается как триллер об аколите, который изучает темную сторону Силы.

Помимо Тернер-Смит в картине появится Амандла Стенберг — она сыграет главную роль. Подробности об обоих персонажах создатели пока держат в тайне.

Продюсером и сценаристом «Аколита» числится Лесли Хедленд («Жизни матрешки», «Холостячки», «Любовь без обязательств»). Старт съемок запланирован на осень, они пройдут в Лондоне. Премьера сериала должна состояться в 2023 году на Disney+.

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