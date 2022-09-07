Фестиваль «Александринский» стартует с постановки «Один восемь восемь один»

9, 10, 11 и 13 сентября состоятся премьерные показы спектакля «Один восемь восемь один», поставленного художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным. Постановка открывает новый, 267 сезон театра и XIII Международный театральный фестиваль «Александринский».

Спектакль основан на исторической пьесе Б. Акунина и создан в содружестве с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым. Сюжетно он охватывает несколько дней российской истории 1881 года, известного окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III.

Эти несколько дней в результате на долгое время определили векторы общественного и политического развития страны. Именно поэтому в диалогах главных героев постановки прослеживается острая и актуальная повестка того времени, когда будущее России еще не было определено.

«Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия намеренно снижает пафос происходящего, но это не отменяет очевидности того, что на арене именно этого цирка вершится история, рушатся-строятся карьеры и частные жизни, а судьба (очень похожая на смерть) ведет всех к финалу, который предрешен», — говорится в релизе спектакля.

Александра II и Александра III играют Иван Волков и Иван Трус. Также в ролях Петр Семак, Андрей Калинин, Анна Блинова, Василиса Алексеева, Владимир Лисецкий, Виктор Шуралев и другие.

Спектакль идет с одним антрактом, продолжительность — 3 часа. Билеты можно купить по ссылке.