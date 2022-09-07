Странная «песня для секса» испортила отношения пары. История стала вирусной, а трек взлетел в чартах

«Немного предыстории. Когда я только начинал заниматься сексом, я изучал способы улучшить технику, поскольку был немного скован и не понимал, что делаю. Я прочитал в интернете, что можно включить музыку и попадать в ритм, чтобы достичь лучших результатов.



Я поискал песни для занятий любовью и начал медленно составлять плейлист, под который комфортно попадать в ритм.



В моем плейлисте несколько песен. Однако там есть одна особенная песня, которая стала моей любимой и которую ненавидит моя девушка.



Я не понимаю, почему потребовалось два года, чтобы сказать мне, что она ненавидит эту песню. Это отличная песня для занятий любовью с хорошим ритмом. Мне кажется, я облажался, поскольку мог бы спросить ее раньше, нравится ли ей плейлист или какие песни она хочет добавить или удалить. Но молчать об этом два года, пока я думал, что наша сексуальная жизнь замечательна… В ее глазах все было разрушено моей музыкой. Теперь мне неловко, я раздражен.



Я почти каждый раз включал этот трек, так что количество раз, когда она, должно быть, не получала от него удовольствия, а я думал, наоборот, бесит, но и смущает в какой‑то степени.



Не говоря уже о моих предыдущих партнершах, хотя они никогда не жаловались на эту песню, так что, может быть, дело только в моей нынешней девушке?



Это испортило наши отношения, потому что секс теперь кажется неловким. На днях мы занимались сексом без музыки, но я все равно двигался в ритм, звучащий у меня в голове. Она поняла это и попросила меня остановиться.



Я думал, эта песня была идеальна, и я всегда двигался в такт мелодии, чувствуя, что она задает мне идеальный ритм. Я обычно напеваю эту песню и считаю ужасным, что моя девушка ее ненавидит».