Реклама
Новости
Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа
12:01
Кирилл Серебренников поделился фотографиями со съемок ленты «Лимонов, баллада об Эдичке»
11:56
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит менее 3%
11:24
Завораживающие виды и Том Круз на крыле биплана в трейлере новой части «Миссия невыполнима»
11:00
welovephoenix/YouTube
Phoenix выложили клип с лидером Vampire Weekend Эзрой Кенигом и анонсировали выход седьмого альбома
10:16
iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту
09:56
СМИ: у администраторов каналов бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева проходят обыски
08:55
Журналиста Митю Алешковского* депортировали из Грузии
01:58
Вышел тизер-трейлер сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
01:12
Netflix перевыпустит сериал о телепузиках
00:33
«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»/YouTube
Бенедикт Камбербатч снимется в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем»
вчера в 23:30
Николас Кейдж и Юэль Киннаман сыграют главные роли в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»
вчера в 23:18
Интернет-магазин Panasonic возобновил работу в России под новым именем
вчера в 22:39
Apple показала новые наушники AirPods Pro 2. Их можно будет купить с 9 сентября
вчера в 21:13
Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 8
вчера в 20:30
Prime Video представил первый трейлер фильма «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом
вчера в 20:03
Россиян с визами не пустят в страны Балтии, Манский объявлен в розыск и другие новости дня
вчера в 20:02
Дайджест
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
вчера в 19:41
Кадр из мини-сериала «Анна Болейн»
Джоди Тернер-Смит присоединилась к касту нового сериала по «Звездным войнам»
вчера в 19:19
Видеоигра Atomic Heart от студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play
вчера в 19:00
Странная «песня для секса» испортила отношения пары. История стала вирусной, а трек взлетел в чартах
Вчера в 15:42

Пользователь Reddit Тайлер Лайф (u/TylerLife) пожаловался, что его девушке не нравится его «трек для секса». Они занимались любовью под эту песню два года, но признаться она решила лишь недавно. Сейчас отношения пары испортились, а секс стал неловким.

Это было бы очередной грустной историей с моралью, что в отношениях важно говорить партнеру о своих потребностях, если бы не выбор молодого человека. Несколько лет он спал с девушкой под «Cbat» от Hudson Mohawke — трек, который, пожалуй, хуже всего подходит для подобных занятий.

Комментаторы усомнились в правдивости истории — настолько нелепо она звучит. А в тиктоке и твиттере принялись массово иронизировать над выбором трека, жалея девушку. Тренд стал настолько массовым, что песня «Cbat» взлетела на первую строчку в чарте Spotify. Но обо всем по порядку. Вот пост u/TylerLife, с которого все началось:

«Немного предыстории. Когда я только начинал заниматься сексом, я изучал способы улучшить технику, поскольку был немного скован и не понимал, что делаю. Я прочитал в интернете, что можно включить музыку и попадать в ритм, чтобы достичь лучших результатов.

Я поискал песни для занятий любовью и начал медленно составлять плейлист, под который комфортно попадать в ритм.

В моем плейлисте несколько песен. Однако там есть одна особенная песня, которая стала моей любимой и которую ненавидит моя девушка.

Я не понимаю, почему потребовалось два года, чтобы сказать мне, что она ненавидит эту песню. Это отличная песня для занятий любовью с хорошим ритмом. Мне кажется, я облажался, поскольку мог бы спросить ее раньше, нравится ли ей плейлист или какие песни она хочет добавить или удалить. Но молчать об этом два года, пока я думал, что наша сексуальная жизнь замечательна… В ее глазах все было разрушено моей музыкой. Теперь мне неловко, я раздражен.

Я почти каждый раз включал этот трек, так что количество раз, когда она, должно быть, не получала от него удовольствия, а я думал, наоборот, бесит, но и смущает в какой‑то степени.

Не говоря уже о моих предыдущих партнершах, хотя они никогда не жаловались на эту песню, так что, может быть, дело только в моей нынешней девушке?

Это испортило наши отношения, потому что секс теперь кажется неловким. На днях мы занимались сексом без музыки, но я все равно двигался в ритм, звучащий у меня в голове. Она поняла это и попросила меня остановиться.

Я думал, эта песня была идеальна, и я всегда двигался в такт мелодии, чувствуя, что она задает мне идеальный ритм. Я обычно напеваю эту песню и считаю ужасным, что моя девушка ее ненавидит».

Некоторые комментаторы обвинили парня в невежестве (даже учитывая, что его рассказ может быть выдумкой), другие восхитились стойкостью его девушки. Все сходятся в одном — история невероятно смешная и абсурдная.

  • «У меня бы жопа отвалилась от смеха, если бы этот трек заиграл во время секса», — u/SpaghettiJuicebox.
  • «Я слушал эту песню, и у меня буквально слезы на глазах от смеха. Спасибо, что сделал мой день, и мои соболезнования, чувак, за жесткую прожарку, которую ты получаешь и продолжишь здесь получать», — u/niko4eve.
  • «Это высший уровень шитпостинга. Восхищаюсь выдержкой твоей девушки, но не могу перестать смеяться над одной только мыслью, что кто‑то занимается сексом под этот трек», — u/sareth450.

Тренд подхватили в тиктоке. Пользователи стали представлять, как выглядят движения во время секса под эту песню, жалеть девушку и иронизировать над выбором парня.

«Бедная девушка»

Тренд стал настолько вирусным, что вывел «Cbat» на первое место в американском и глобальном чарте Spotify топ-50. На это обратил внимание и сам автор трека, Hudson Mohawke, а затем опубликовал несколько тиктоков со своей песней и подписью «Умираю».

После неожиданной известности Тайлер опубликовал новый пост на Reddit. Парень заявил, что он расстался с девушкой, поскольку о его предыдущем посте узнали родственники и отреагировали негативно.

Тайлер также завел тикток, но сказал, что встретился там с кучей хейта и удалил аккаунт. До этого он успел выложить несколько видео, в одном из которых ответил на волновавший многих вопрос — как именно он двигался под трек Hudson Mohawke. А еще пообещал поделиться своим полным плейлистом «музыки для секса».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение