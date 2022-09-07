Странная «песня для секса» испортила отношения пары. История стала вирусной, а трек взлетел в чартах

Пользователь Reddit Тайлер Лайф (u/TylerLife) пожаловался, что его девушке не нравится его «трек для секса». Они занимались любовью под эту песню два года, но признаться она решила лишь недавно. Сейчас отношения пары испортились, а секс стал неловким.
Это было бы очередной грустной историей с моралью, что в отношениях важно говорить партнеру о своих потребностях, если бы не выбор молодого человека. Несколько лет он спал с девушкой под «Cbat» от Hudson Mohawke — трек, который, пожалуй, хуже всего подходит для подобных занятий.
Комментаторы усомнились в правдивости истории — настолько нелепо она звучит. А в тиктоке и твиттере принялись массово иронизировать над выбором трека, жалея девушку. Тренд стал настолько массовым, что песня «Cbat» взлетела на первую строчку в чарте Spotify. Но обо всем по порядку. Вот пост u/TylerLife, с которого все началось:
Я поискал песни для занятий любовью и начал медленно составлять плейлист, под который комфортно попадать в ритм.
В моем плейлисте несколько песен. Однако там есть одна особенная песня, которая стала моей любимой и которую ненавидит моя девушка.
Я не понимаю, почему потребовалось два года, чтобы сказать мне, что она ненавидит эту песню. Это отличная песня для занятий любовью с хорошим ритмом. Мне кажется, я облажался, поскольку мог бы спросить ее раньше, нравится ли ей плейлист или какие песни она хочет добавить или удалить. Но молчать об этом два года, пока я думал, что наша сексуальная жизнь замечательна… В ее глазах все было разрушено моей музыкой. Теперь мне неловко, я раздражен.
Я почти каждый раз включал этот трек, так что количество раз, когда она, должно быть, не получала от него удовольствия, а я думал, наоборот, бесит, но и смущает в какой‑то степени.
Не говоря уже о моих предыдущих партнершах, хотя они никогда не жаловались на эту песню, так что, может быть, дело только в моей нынешней девушке?
Это испортило наши отношения, потому что секс теперь кажется неловким. На днях мы занимались сексом без музыки, но я все равно двигался в ритм, звучащий у меня в голове. Она поняла это и попросила меня остановиться.
Я думал, эта песня была идеальна, и я всегда двигался в такт мелодии, чувствуя, что она задает мне идеальный ритм. Я обычно напеваю эту песню и считаю ужасным, что моя девушка ее ненавидит».
Некоторые комментаторы обвинили парня в невежестве (даже учитывая, что его рассказ может быть выдумкой), другие восхитились стойкостью его девушки. Все сходятся в одном — история невероятно смешная и абсурдная.
- «У меня бы жопа отвалилась от смеха, если бы этот трек заиграл во время секса», — u/SpaghettiJuicebox.
- «Я слушал эту песню, и у меня буквально слезы на глазах от смеха. Спасибо, что сделал мой день, и мои соболезнования, чувак, за жесткую прожарку, которую ты получаешь и продолжишь здесь получать», — u/niko4eve.
- «Это высший уровень шитпостинга. Восхищаюсь выдержкой твоей девушки, но не могу перестать смеяться над одной только мыслью, что кто‑то занимается сексом под этот трек», — u/sareth450.
Тренд подхватили в тиктоке. Пользователи стали представлять, как выглядят движения во время секса под эту песню, жалеть девушку и иронизировать над выбором парня.
Тренд стал настолько вирусным, что вывел «Cbat» на первое место в американском и глобальном чарте Spotify топ-50. На это обратил внимание и сам автор трека, Hudson Mohawke, а затем опубликовал несколько тиктоков со своей песней и подписью «Умираю».
После неожиданной известности Тайлер опубликовал новый пост на Reddit. Парень заявил, что он расстался с девушкой, поскольку о его предыдущем посте узнали родственники и отреагировали негативно.
Тайлер также завел тикток, но сказал, что встретился там с кучей хейта и удалил аккаунт. До этого он успел выложить несколько видео, в одном из которых ответил на волновавший многих вопрос — как именно он двигался под трек Hudson Mohawke. А еще пообещал поделиться своим полным плейлистом «музыки для секса».