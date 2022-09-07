Видеоигра Atomic Heart от студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play

Приключенческий шутер с элементами ролевой игры Atomic Heart от студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play на ПК. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе площадки.

Релиз Atomic Heart состоится на VK Play для игроков из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Сюжет игры развивается в альтернативной версии Советского Союза. На Предприятии № 3826 происходит технический сбой: мирные роботы уничтожают сотрудников. Главный герой, майор П-3, должен проникнуть на объект, разобраться в причинах случившегося и предотвратить катастрофу.

Ранее на выставке «Gamescom» в Кельне показали боевой трейлер Atomic Heart. В нем продемонстрировали боевую систему, оружие и способности главного героя майора П-3 под ремикс песни «Звездное лето» Аллы Пугачевой.

Выход игры запланирован на конец 2022 года. Сейчас разработчики вносят финальные штрихи перед релизом, точная дата которого будет объявлена в ближайшее время.

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