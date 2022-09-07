Роскосмос перенес первую в истории современной России миссию на Луну на 2023 год

Запуск космического аппарата «Луна-25», который называют первой в истории современной России миссией на Луну, перенесли на 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.

В ведомстве отметили, что основная причина переноса — несоответствие характеристик измерителя скорости и дальности, за которые отвечал сторонний производитель. Разработчиком прибора числится АО «Концерн „Вега“».

Сейчас эксперты анализируют, как можно доработать схему посадки и алгоритмы управления движением «Луны-25». Отвечают за это НПО им. С.А.Лавочкина и некая кооперация, которая участвует в проекте.

Предположительно запуск состоится в июле–августе 2023 года.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о вероятном переносе запуска еще в июле. Тогда он отметил, что прибор, необходимый для мягкой посадки станции «Луна-25», признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.