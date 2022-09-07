Дизайн, медиаискусство и работа с блогерами в условиях блокировок: фестиваль G8 объявил программу

Фестиваль креативных индустрий G8, который пройдет 9 сентября на московской площадке «Суперметалл», раскрыл список образовательных секций и приглашенных профессионалов.

Так, в разделе «Реклама» Денис Лапшинов (креативное агентство Slava) расскажет про систему работы с талантами. Дополнят панель выступления Александры Новохацкой (студия «Яндекса» «7.47») и Александра Алхименкова (Setters).

В секции «Медиаарт» продюсер и куратор мультимедиашоу Ксюша Чеховская представит нижегородское пространство «Цех*». Название ее темы — «Цех тихой революции». Здесь же NFT-художник Антон Занимонец расскажет, как реально существующий необитаемый остров стал музеем цифрового искусства.

Участниками раздела «Дизайн» стали Роман Крихел (маркетинговое агентство Superposition®), Максим Десятых (менторский сервис Duo Sapiens), Лилу Рами (издательство Clever Books), Микки Розов (агентство Pinkman), Катя Шашина и Борис Шилин (объединение «Щелочь»).

Максим Баев, Иван Князев и Ашот Геворкян в панели «Фото» обсудят креативную и фешен-фотографию в современной России.

Анна Фефелова расскажет о резиденции MusicAeterna как об образовательном пространстве. Дополнят тему «Образование» выступления Лили Брайнис из фонда «Шалаш» и Ани Сотниковой, Тамары Тотчиевой, Насти Голубевой из Bang Bang Education о развитии сообществ вокруг образовательных проектов.

Как быть блогером и как работать с блогерами в условиях кризиса и блокировок, обсудят Лина Лобач («Азбука вкуса»), Анатолий Лукашин («Сбер»), Максим Лысенков (Vizit Russia), Ксения Барышникова (коммуникационное агентство PRT), Кирилл Диденок и Ваша Маруся (группа компаний Didenok Team).

Среди других секций — «Архитектура», «Медиа» и «Шрифты». Билеты на G8-2022 доступны по ссылке. Адрес пространства «Суперметалл»: 2-я Бауманская, 9/23 .