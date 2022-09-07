Ростуризм предложил ввести электронную визу для жителей 52 стран, включая европейские

Ростуризм предложит министру иностранных дел России Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран. Об этом РИА «Новости» рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские», — сказала она.

Догузова уточнила, что встречу с Лавровым она намерена провести уже на следующей неделе. На ней и обсудят вопрос электронных виз.

«Я думаю, нам предстоит очень интересная, плодотворная встреча», — добавила глава Ростуризма.

Накануне стало известно, что уже 12 сентября Евросоюз полностью останавливает действие соглашения с Россией об упрощении визового режима. Это значит, что консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, срок выдачи «шенгена» может затянуться до полугода, а еще придется предоставлять полный пакет документов.