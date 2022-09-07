В «Зарядье» пройдет концерт оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса

26 сентября в зале «Зарядье» состоится премьера новой программы оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и солистов Надежды Павловой и Елены Гвритишвили. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе запланированы произведения Шостаковича: «Семь стихотворений Александра Блока» для сопрано и фортепианного трио, Симфония № 14, вокальные произведения и Струнный квартет № 13.

«Все три исполняемых сочинения композитор писал во время долгих дней больничного заточения. Он сосредотачивался на размышлениях о жизни и смерти, отрешаясь от телесных недугов», — подчеркивают организаторы концерта.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь. Стоимость билетов начинается от 9000 рублей.

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