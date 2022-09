Guided by Voices выпустят альбом редких песен. Это будет третий большой релиз группы за год

Американская альтернативная рок-группа Guided by Voices анонсировала выпуск сборника песен, которые выходили на мини-альбомах в начале 1990-х. Он получит название «Scalping the Guru» и выйдет 28 октября, передает Rolling Stone.

На пластинку попадут 20 треков из четырех EP: «Static Airplane Jive» (1993), «Get Out of My Stations», «Fast Japanese Spin Cycle» и «Clown Prince of the Menthol Trailer» (все — 1994).