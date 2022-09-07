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Guided by Voices выпустят альбом редких песен. Это будет третий большой релиз группы за год
Сегодня в 10:21

Американская альтернативная рок-группа Guided by Voices анонсировала выпуск сборника песен, которые выходили на мини-альбомах в начале 1990-х. Он получит название «Scalping the Guru» и выйдет 28 октября, передает Rolling Stone.

На пластинку попадут 20 треков из четырех EP: «Static Airplane Jive» (1993), «Get Out of My Stations», «Fast Japanese Spin Cycle» и «Clown Prince of the Menthol Trailer» (все — 1994).

Первый релиз из этого перечня никогда не появлялся на стриминговых площадках. Сейчас группа опубликовала композицию «Big School» — она открывает треклист «Static Airplane Jive».

4 марта увидел свет альбом Guided by Voices «Crystal Nuns Cathedral», а через четыре месяца коллектив выпустил еще один полноформатник «Tremblers and Goggles by Rank» — 36-й по счету.

Если добавить к записям группы сольные альбомы ее фронтмена и автора текстов Роберта Полларда, то общее число работ с его участием достигнет 58.

При всем богатстве бэк-каталога Guided by Voices ключевыми принято считать пластинки «Bee Thousand», «Alien Lanes» (обе вышли в 1994-м) и «Do the Collapse» (1999).

За почти сорокалетнюю историю коллектив дважды распадался — в 2004 году и в 2014-м. Предлагаем прочитать архивный материал музыкального журналиста Олега Соболева, приуроченный к последнему из этих двух событий.

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