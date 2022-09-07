«АвтоВАЗ» отказался от производства автомобиля Lada Xray

Глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов заявил, что компания не будет возобновлять производство хетчбэка Lada Xray. Его слова передает ТАСС.

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал он.

В начале августа производитель выпустил последние экземпляры Lada Xray из оставшихся в наличии комплектующих. Аналитическое агентство «Автостат» подчеркивает, что у дилеров автомобили этой модели практически закончились.

Соколов уточнил, что весной 2023 года в Тольятти будет перезапущено производство обновленной версии Lada Vesta на собственной платформе «АвтоВАЗА». А на рубеже 2022–2023 компания планирует восстановить производство Largus.

Ранее из‑за дефицита автокомпонентов «АвтоВАЗ» был вынужден перейти на выпуск устаревших моделей в неполной комплектации. Так, производитель начал выпускать Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS. Однако позже компании удалось вернуть эти опции в автомобиль.

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