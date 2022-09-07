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Скончался режиссер первой экранизации «Эмманюэль» Жюст Жакен
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Скончался режиссер первой экранизации «Эмманюэль» Жюст Жакен
Сегодня в 08:30

Умер французский режиссер Жюст Жакен, поставивший первую экранизацию эротического романа «Эмманюэль». Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на секретаря семьи Жакена.

Кинематографисту было 82 года, он скончался во французском регионе Бретань после продолжительной болезни.

Жюст Жакен родился в 1940 году, обучался живописи и фотографии, снимал для Vogue, Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar. Вышедшая в 1974 году картина «Эмманюэль» — его полнометражный дебют, самый известный и успешный фильм. Роль главной героини в нем исполнила Сильвия Кристель.

Затем Жакен снял еще несколько эротических лент, включая «Историю „О“» и «Любовника леди Чаттерлей», однако сравнимого успеха они не имели.

Сам же роман «Эмманюэль» был издан семью годами ранее, его написала французская писательница тайского происхождения Эммануэль Арсан (настоящее имя — Марайя Ролле-Андриан).

Книга рассказала историю сексуальных приключений девушки по имени Эмманюэль, стала бестселлером, получила несколько продолжений и шесть экранизаций, включая созданную Жакеном. К выходу готовится седьмая, главную роль в ней сыграет Леа Сейду.

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