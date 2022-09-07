На Дальнем Востоке появятся филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища

На Дальнем Востоке откроются филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Филиалы откроются для подготовки работников культуры и искусства в 2025 году. «Прошу правительство также оказать здесь все необходимое содействие», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что регионы Дальнего Востока предлагают свои инициативы по развитию профессиональных карьер. Например, в ближайшее время в Сахалинской области заработает пилотный проект, в рамках которого участники смогут пройти бесплатное дополнительное обучение и профориентацию.

Ранее на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение об открытии кампуса «Школы 21» на территории «Матросского клуба» во Владивостоке. В правительстве Приморья подчеркнули, что новый центр позволит привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов.

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