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Netflix урегулировал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили на 5 млн долларов
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Netflix урегулировал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили на 5 млн долларов
Сегодня в 08:49

Netflix урегулировал иск на 5 млн долларов, поданный против сервиса из‑за сериала «Ход королевы». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, условия достигнутого соглашения неизвестны.

Иск был подан советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили против создателей сериала из‑за сексизма и исторической неточности. В последнем эпизоде «Хода королевы», когда Бет Хармон играет в Москве против соперника-мужчины, комментатор говорит: «Есть Нона Гаприндашвили, но она женщина — чемпион мира и никогда не встречалась с мужчинами».

В иске шахматистки утверждается, что действие сериала развивается в 1968 году, а к этому моменту она уже сыграла партии с 59 мужчинами.

Netflix просил суд отклонить иск, указывая на то, что шоу не является документальным. Кроме того, платформа утверждала, что два шахматных эксперта подтверждали достоверность фактов в сериале, а имя Гаприндашвили использовали, чтобы «рассказать о ней, а не унизить».

Однако суд Калифорнии эти доводы не убедили. «Тот факт, что сериал представляет вымышленную историю, не освобождает Netflix от ответственности за диффамацию [распространение позорящих сведений]», — указала судья Вирджиния Филлипс.

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