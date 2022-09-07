Netflix показал тизер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд» по сценарию Джордана Пила

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился тизер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд», созданного режиссером Генри Селиком («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в стране кошмаров»).

Сценарий картины Селик написал в соавторстве с Джорданом Пилом («Прочь», «Мы», «История игрушек-4»), Киганом-Майклом Ки («Безумное телевидение», «Кей и Пил») и Клэем МакЛеодом Чэпманом («Кукла», «За пределами пустоты»).

Трейлер показывает главную героиню мультфильма — девочку-подростка по имени Кэт. Ей предстоит столкнуться во сне со своими демонами Уэнделлом и Уайлдом, а также с прошлым, которое преследует Кэт.

Девочку озвучила актриса Лирик Росс («Это мы»). Над другими персонажами в картине работали Анджела Бассетт, Джеймс Хонг и Винг Реймс, а также Киган-Майкл Ки и Джордан Пил. Последние озвучили Уэнделла и Уайлда.

Мультфильм появится на Netflix 28 октября. Его выпустят студии Monkeypaw Productions, Gotham Group и Principato-Young Entertainment.