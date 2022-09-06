В пустыне Невада открылся арт-объект Майкла Хейзера, над которым он работал более 50 лет

В пустыне Невада открылся грандиозный арт-объект «Город» американского ленд-арт-художника Майкла Хейзера, над которым он работал более 50 лет. Об этом сообщила The Art Newspaper.

«Город» представляет собой ландшафтно-архитектурный проект длиной более 2,5 км и шириной почти 1 км. Он расположен в национальном заповеднике Бейсин-энд-Рэндж в 250 км от Лас-Вегаса.

Произведение называют самым большим современным арт-объектом на планете и сравнивают по масштабам с могильниками коренных народов Северной Америки. Одновременно на его территорию пускают только шесть человек.

Сеансы на посещение «Города» уже расписаны вплоть до 2023 года. Попытаться записаться на визит вновь можно будет со 2 января.

Майкл Хейзер начал работать над арт-объектом еще в 1970 году. Изначально он реализовывал проект на свои деньги, а затем, в 1998 году, создал фонд Triple Aught Foundation. Благодаря ему он получил поддержку многих коллекционеров и художественных институций, в том числе МоМА и LACMA.

Хейзер стал ленд-арт-художником в конце 1960-х годов. Среди его работ были «Север, восток, юг, запад» в горах Сьерра-Невада, серия «Девять депрессий Невады», «Двойное отрицание».