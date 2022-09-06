Магазины Reebok откроются в России под новым названием — Sneaker Box. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первым делом торговые точки откроются в Москве и Тюмени. По всей стране они будут запущены до октября 2022 года. По словам собеседника издания, перечень товаров в магазинах останется таким, каким был и прежде.

«У всех крупных брендов закупки коллекций осуществляются на 4–5 лет вперед, поэтому вся линейка продукции останется прежней, включая логотипы на одежде», — пояснил источник.

По его словам, какими будут цены в магазинах, пока неясно. «Я думаю, что они останутся примерно на том же уровне», — добавил он.

Ранее стало известно, что товары бренда Reebok в России будет продавать турецкая группа компаний Flo. К ней перешел российский бизнес Reebok, предположительно, включая более 100 торговых точек.