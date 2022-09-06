Реклама
Новости
Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout»
16:50
Дизайн, медиаискусство и работа с блогерами в условиях блокировок: фестиваль G8 объявил программу
16:01
Пресс-материалы
Ивлеева сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь» — смотрим первый тизер
15:29
Роскосмос перенес первую в истории современной России миссию на Луну на 2023 год
15:13
Суд отправил в СИЗО главу компании — организатора тура на камчатский вулкан, где погибли туристы
14:56
Ростуризм предложил ввести электронную визу для жителей 52 стран, включая европейские
14:40
ИИ «поправил» известные картины. Моне Лизе пририсовал брови, а героя «Крика» превратил в женщину
14:30
Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон в новом ролике комедийного фильма «Амстердам»
14:15
Dave Tonge/Contributor/Hulton Archive/Getty Images
Guided by Voices выпустят альбом редких песен. Это будет третий большой релиз группы за год
13:21
В «Зарядье» пройдет концерт оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса
13:08
«АвтоВАЗ» отказался от производства автомобиля Lada Xray
12:26
Netflix урегулировал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили на 5 млн долларов
11:49
Скончался режиссер первой экранизации «Эмманюэль» Жюст Жакен
11:30
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
РБК: Zara продолжила оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов
11:01
На Дальнем Востоке появятся филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища
10:47
Эвакуированы тела девяти погибших на Ключевской сопке. Выжили трое
09:56
Сэди Синк сыграет в триллере Джордан Скотт «Berlin Nobody»
09:54
Параллельный импорт в России продлят на 2023 год
09:33
Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск
08:29
Netflix показал тизер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд» по сценарию Джордана Пила
03:31
Лукашенко допустил амнистию для оппозиционеров, которые «реально этого заслуживают»
Вчера в 19:04

В Беларуси могут провести первую за два года амнистию для части оппозиционеров. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на высказывания президента страны Александра Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.

За последние два года «поумнели все, особенно в местах не столь отдаленных», заявил глава государства. Претендовать на амнистию смогут люди, которые «раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину».

Лукашенко уточнил, что решение о досрочном освобождении будет приниматься в отношении тех, кто «реально этого заслуживает», и в основе этого решения должна быть справедливость.

«Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан», — пояснил президент.

Он также предложил обсудить вопрос о предоставлении амнистии с участием широкого круга лиц, в том числе с «нормальной оппозицией», потому что «они не враги».

«Но при этом я хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть», — добавляет Александр Лукашенко.

Амнистия будет приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 17 сентября. По подсчетам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, под амнистию могут попасть примерно 8500 человек.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр ЛукашенкоАндрей Швед
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение