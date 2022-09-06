Лукашенко допустил амнистию для оппозиционеров, которые «реально этого заслуживают»

В Беларуси могут провести первую за два года амнистию для части оппозиционеров. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на высказывания президента страны Александра Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.

За последние два года «поумнели все, особенно в местах не столь отдаленных», заявил глава государства. Претендовать на амнистию смогут люди, которые «раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину».

Лукашенко уточнил, что решение о досрочном освобождении будет приниматься в отношении тех, кто «реально этого заслуживает», и в основе этого решения должна быть справедливость.

«Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан», — пояснил президент.

Он также предложил обсудить вопрос о предоставлении амнистии с участием широкого круга лиц, в том числе с «нормальной оппозицией», потому что «они не враги».

«Но при этом я хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть», — добавляет Александр Лукашенко.

Амнистия будет приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 17 сентября. По подсчетам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, под амнистию могут попасть примерно 8500 человек.

расскажите друзьям