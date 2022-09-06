В Иране двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни за «распространение разврата на земле»

Суд в иранской провинции Западный Азербайджан приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток по обвинению, которое в соответствующем законе звучит как «распространение разврата на земле». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на курдскую правозащитную организацию Hengaw.

Обвиняемые — 31-летняя Захра Седиги-Хамадани и 24-летняя Эльхам Чубдар. Правозащитники отмечают, что им также вменяют «распространение христианства» и «связь с оппозиционными СМИ».

По данным Hengaw, это первые в истории страны приговоры, вынесенные женщинам из‑за их сексуальной ориентации. Организация призывает международное сообщество оказать давление на Иран и добиться отмены приговора.

По тому же делу, что и Седиги-Хамадани с Чубдар, задержана еще одна женщина — 52-летняя Сохейла Ашрафи. Ей приговор пока не вынесен.

Захра Седиги-Хамадани была задержана в конце октября 2021-го. Она провела два месяца в следственном изоляторе, после чего была переведена в женскую тюрьму. Правозащитники заявляют, что Седиги-Хамадани лишили права на адвоката во время задержания, оскорбляли и угрожали лишением опеки над ее двумя детьми.

Правозащитная организация Amnesty International пишет, что Седиги-Хамадани выступала в защиту ЛГБТ-сообщества в своих соцсетях, а также снималась в документальном фильме о нарушениях прав ЛГБТ-людей в иракском Курдистане.

Про Эльхам Чубдар правозащитники ничего не сообщают.

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