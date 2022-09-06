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Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила трек «Can I Call You»
Вчера в 18:44

The Waeve, проект гитариста брит-поп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, записал вторую после майского дебюта песню «Can I Call You». Ее можно послушать здесь.

Кроме того, появились подробности о первой пластинке коллектива: она выйдет 3 февраля 2023 года и будет называться так же, как проект.

Продюсером альбома выступит Джеймс Форд, экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, работавший с Arctic Monkeys, Foals, Gorillaz, Florence and the Machine, Haim, Кайли Миноуг и множеством других музыкантов.

О создании группы Грэм Коксон и Роуз Элинор Дугалл объявили 20 апреля 2022 года, но совместно сочинять песни начали двумя годами ранее. Первая композиция дуэта увидела свет 5 мая.

В опубликованном сегодня, 6 сентября, интервью журналу NME Коксон заявил: «В 2020-м я ничего не писал, для меня это было сродни заколоченному колодцу. Много всего скопилось и ожидало необходимых обстоятельств. Это был странный период: никого не было на улицах, время замедлилось, было интересно понять себя в этой ситуации и после переживания такого опыта».

В беседе также была затронута тема воссоединения Blur. На нее музыкант отреагировал так: «Я не знаю, о чем речь. Ни с кем из парней [экс-участников коллектива] я уже какое‑то время не общался».

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