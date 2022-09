Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила трек «Can I Call You»

The Waeve, проект гитариста брит-поп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, записал вторую после майского дебюта песню «Can I Call You». Ее можно послушать здесь .

Продюсером альбома выступит Джеймс Форд, экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, работавший с Arctic Monkeys, Foals, Gorillaz, Florence and the Machine, Haim, Кайли Миноуг и множеством других музыкантов.