Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел кинофраншизы Питера Джексона «Властелин колец». Он посвятил новому проекту пост в твиттере.

Маск заявил, что от сериала Amazon писатель Джон Рональд Руэл Толкин «переворачивается в гробу». По мнению создателя Tesla, сценаристам не удались мужские персонажи.

«Почти каждый мужской персонаж на данный момент или трус, или придурок, или и то и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал Маск.

Также предприниматель выступил в защиту других критиков сериала. В СМИ и соцсетях их начали осуждать за недовольство выбором актеров для проекта: в сериале часть героев, которые в первоисточнике были белокожими, исполнили темнокожие артисты.

«Те, кто утверждают, что любая критика „Колец власти“ означает, что вы расист, выставляют себя скрытыми расистами», — заявил Маск.

Подписчики бизнесмена отреагировали на его слова неоднозначно. Многие из них вступились за сериал, заявив, что он «не так плох». Некоторые пользователи отметили, что получили удовольствие от просмотра шоу. Среди них, судя по комментариям, были специалисты по творчеству Толкина.

Издание Variety заподозрило, что критика сериала со стороны Маска вызвана вовсе не впечатлениями от просмотра, а давним противостоянием с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Впрочем, Маск не единственный, кто остался недоволен первыми эпизодами «Властелина колец: Колец власти». На сайтах Metacritic и Rotten Tomatoes шоу получило низкие оценки от зрителей, хотя критики приняли проект гораздо радушнее.