Реклама
Новости
Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout»
16:50
Дизайн, медиаискусство и работа с блогерами в условиях блокировок: фестиваль G8 объявил программу
16:01
Пресс-материалы
Ивлеева сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь» — смотрим первый тизер
15:29
Роскосмос перенес первую в истории современной России миссию на Луну на 2023 год
15:13
Суд отправил в СИЗО главу компании — организатора тура на камчатский вулкан, где погибли туристы
14:56
Ростуризм предложил ввести электронную визу для жителей 52 стран, включая европейские
14:40
ИИ «поправил» известные картины. Моне Лизе пририсовал брови, а героя «Крика» превратил в женщину
14:30
Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон в новом ролике комедийного фильма «Амстердам»
14:15
Dave Tonge/Contributor/Hulton Archive/Getty Images
Guided by Voices выпустят альбом редких песен. Это будет третий большой релиз группы за год
13:21
В «Зарядье» пройдет концерт оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса
13:08
«АвтоВАЗ» отказался от производства автомобиля Lada Xray
12:26
Netflix урегулировал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили на 5 млн долларов
11:49
Скончался режиссер первой экранизации «Эмманюэль» Жюст Жакен
11:30
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
РБК: Zara продолжила оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов
11:01
На Дальнем Востоке появятся филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища
10:47
Эвакуированы тела девяти погибших на Ключевской сопке. Выжили трое
09:56
Сэди Синк сыграет в триллере Джордан Скотт «Berlin Nobody»
09:54
Параллельный импорт в России продлят на 2023 год
09:33
Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск
08:29
Netflix показал тизер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд» по сценарию Джордана Пила
03:31
Pixies выложили песню «Dregs of the Wine» — это уже третий сингл с грядущего альбома «Doggerel»
Вчера в 17:57

Американская альтернативная рок-группа Pixies опубликовала композицию «Dregs of the Wine». Ее можно послушать здесь.

Это уже третий сингл с пластинки «Doggerel» — ее релиз намечен на 30 сентября. Вместе с новой песней туда войдут опубликованный в начале лета трек «There is a Moon On» и августовская песня «Vault of Heaven».

Анонсируя выход полноформатника в июне, фронтмен Pixies Блэк Фрэнсис рассказал: «Мы стараемся делать очень масштабные, смелые, при этом продуманные вещи. Я люблю играть панковские штуки, но такие песни не написать искусственно. Мы будем поступать по-другому, иначе распорядимся той энергией, которая сейчас в нас есть».

«Мы выросли. У нас больше нет песен короче двух минут. <…> У нас будет больше конвенциональных аранжировок, но останутся и наши приемы», — добавил гитарист группы Джоуи Сантьяго.

Предыдущая пластинка Pixies «Beneath the Eyrie» увидела свет в сентябре 2019 года. Вышедшая в апреле 2022-го песня «Human Crime» прервала двухлетнее молчание группы. В состав «Doggerel» она не войдет и останется внеальбомным синглом.

Главными в дискографии группы принято считать первый EP «Come on Pilgrim» (1987) и первые четыре альбома: «Surfer Rosa» (1988), «Doolittle» (1989), «Bossanova» (1990) и «Trompe le Monde» (1991).

Предлагаем прочитать главу из книги Мартина Астона «Выбирая другую сторону» об истории альтернативного лейбла 4AD. Отрывок посвящен становлению Pixies и юности участников команды.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Фрэнсис Блэк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение