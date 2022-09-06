Американская альтернативная рок-группа Pixies опубликовала композицию «Dregs of the Wine». Ее можно послушать здесь.

Это уже третий сингл с пластинки «Doggerel» — ее релиз намечен на 30 сентября. Вместе с новой песней туда войдут опубликованный в начале лета трек «There is a Moon On» и августовская песня «Vault of Heaven».

Анонсируя выход полноформатника в июне, фронтмен Pixies Блэк Фрэнсис рассказал: «Мы стараемся делать очень масштабные, смелые, при этом продуманные вещи. Я люблю играть панковские штуки, но такие песни не написать искусственно. Мы будем поступать по-другому, иначе распорядимся той энергией, которая сейчас в нас есть».

«Мы выросли. У нас больше нет песен короче двух минут. <…> У нас будет больше конвенциональных аранжировок, но останутся и наши приемы», — добавил гитарист группы Джоуи Сантьяго.

Предыдущая пластинка Pixies «Beneath the Eyrie» увидела свет в сентябре 2019 года. Вышедшая в апреле 2022-го песня «Human Crime» прервала двухлетнее молчание группы. В состав «Doggerel» она не войдет и останется внеальбомным синглом.

Предлагаем прочитать главу из книги Мартина Астона «Выбирая другую сторону» об истории альтернативного лейбла 4AD. Отрывок посвящен становлению Pixies и юности участников команды.

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