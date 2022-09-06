Фестиваль Sound Up представит на открытии Cosmoscow фортепианный проект «Piano Theatre»

15 сентября, в день открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow, в атриуме Гостиного двора представят музыкально-инструментальный аттракцион «Piano Theatre». Его организует команда фестиваля Sound Up, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.

На площадке откроют музыкальную галерею из шести концертных роялей, игрушечных и препарированных инструментов. На них исполнят новаторские партитуры XX и XXI века.

В программе — образец репетитивного минимализма «Six Pianos» Стива Райха, панк-опус «Evil Nigger» Джулиуса Истмана, пьеса «Face So Pale» постминималиста Дэвида Лэнга, а также фрагменты «Lemniscaat» Симеона тен Хольта и «Ripalmania» Йеруна ван Вена.

«Кроме музыки для исполинского 528-клавишного ансамбля в программу вошли произведения для миниатюрного игрушечного фортепиано, в том числе „Сюита“ Джона Кейджа — пожалуй, самое известное академическое сочинение для самого несерьезного музыкального инструмента», — рассказали создатели «Piano Theatre».

Помимо этого пианисты исполнят несколько пьес и на препарированном рояле. По словам организаторов шоу, слушатели смогут оценить, «как с помощью нескольких монеток и гвоздей фортепиано способно перевоплотиться в ударный оркестр».

Участниками «Piano Theatre» станут лучшие пианисты Москвы: Михаил Дубов, Мария Садурдинова, Владимир Иванов-Ракиевский, Ульяна Ловчикова, Павел Домбровский и Екатерина Хохлова.

Шоу начнется в 21.00. Приобрести билеты на него можно на сайте «Афиши». Билет на «Piano Theatre» дает право на одно посещение Cosmoscow без предварительной регистрации.

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