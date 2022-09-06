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Главу здравоохранения Василеостровского района Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве
Вчера в 14:44

В Петербурге задержали главу здравоохранения районной администрации Василеостровского района Никиту Тихонова. Его подозревают в мошенничестве, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, Тихонова подозревают в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий, его увезли на допрос. Возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, Никита Тихонов причастен к хищению как минимум 77 млн рублей. Деньги были выделены на уборку поликлиник.

Вместе с ним задержали еще троих сотрудников районной администрации. Кроме того, по данным «Фонтанки», задержан гендиректор ООО «Мирный-55» Михаил Задорожный. Компания исполняет подряды по комплексной уборке нескольких поликлиник района.

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