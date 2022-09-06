Мила Кунис скрывает ужасную тайну в трейлере «Счастливые девочки не умирают»

В центре сюжета — богатая и модная Ани Фанелли, которая работает на хорошей должности в глянцевом издании и скоро выйдет замуж. У нее все складывается идеально, пока к ней не обращается документалист с просьбой рассказать подробности одного инцидента, случившегося в ее престижной школе много лет назад. С этого момента правда о произошедшем грозит разрушить ее привычную жизнь.