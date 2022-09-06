Мила Кунис скрывает ужасную тайну в трейлере «Счастливые девочки не умирают»

Netflix выложил трейлер фильма «Счастливые девочки не умирают» с Милой Кунис в главной роли. Фильм основан на одноименном бестселлере Джессики Кнолл по версии The New York Times.
В центре сюжета — богатая и модная Ани Фанелли, которая работает на хорошей должности в глянцевом издании и скоро выйдет замуж. У нее все складывается идеально, пока к ней не обращается документалист с просьбой рассказать подробности одного инцидента, случившегося в ее престижной школе много лет назад. С этого момента правда о произошедшем грозит разрушить ее привычную жизнь.
«Счастливые девочки не умирают» снял Майк Баркер. Сценарий написала автор оригинала Джессика Кнолл.
Фильм выходит 30 сентября в кинотеатрах, а на Netflix — 7 октября.
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