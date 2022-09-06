В Москве пройдет Большой детский фестиваль

С 29 сентября по 27 ноября 2022 года в Москве пройдет пятый Большой детский фестиваль. За два месяца в московских театрах будут представлены более 40 спектаклей для детей и подростков со всей России. Купить билеты можно здесь.

29 сентября на открытии в московском Губернском театре будет представлен спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Режиссер — дважды лауреат «Золотой маски» Роман Феодори.

В октябре и ноябре покажут спектакль Казанского ТЮЗа «Иваново детство» от режиссера «Театра.doc» Антона Федорова, постановку Санкт-Петербургского Большого театра кукол «Немножко слишком одиноко», в основе которой переписка писательницы Астрид Линдгрен и трудного подростка Сары Юнгкранц.

Воронежский Театр равных покажет инклюзивный спектакль «Граждане или прелести культуры». Со своими постановками приедут Театр Терезы Дуровой, Театр Образцова, Красноярский ТЮЗ, РАМТ, «Упсала-Цирк», Театр Мимики и Жеста, Театр кукол Республики Саха и другие.

Победителей фестиваля по традиции выберет Детское жюри — зрители в возрасте от 6 до 16 лет. В этом году появятся две новые номинации: «Лучший инклюзивный спектакль» и «Моя родина — Север», постановки которой расскажут о культуре малых коренных народов Севера.

В рамках книжной программы Большого детского фестиваля будут представлены тексты для детей и подростков, вышедшие за последние 2 года. Запланированы встречи с авторами, актерские читки книг, мастер-классы по литературной критике и писательскому мастерству, дискуссии и круглые столы о чтении и литературе.