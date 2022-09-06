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Ученые обнаружили в крови астронавтов НАСА признаки мутации ДНК, увеличивающие риск рака
Вчера в 15:35

Группа американских исследователей под руководством профессора Дэвида Гукасяна выявила мутации в ДНК астронавтов НАСА, летавших в космос. Об этом пишет журнал Space.

Ученые исследовали образцы крови 14 космонавтов, совершавших полеты на шаттлах в промежутке с 1998 по 2001 год. Средняя продолжительность путешествий — 12 дней, то есть все они были относительно короткими.

Примерно 85% участников эксперимента — мужчины, средний возраст испытуемых на момент полета — 42 года. Образцы материала брались у них за десять дней до старта космического челнока, в день старта и спустя три дня после приземления.

Они хранились в криокамерах более двадцати лет. Мутации были обнаружены в гемопоэтических (или кроветворных) стволовых клетках костного мозга — тех, что образуют все остальные виды клеток крови.

Ученые отмечают, что изучали соматические изменения — они не передаются по наследству, возникают в течение жизни и играют важную роль в формировании раковых клеток.

Наибольшее число мутаций было замечено в генах TP53 (подавляет развитие раковых опухолей) и DNMT3A (чаще других мутирует при заболевании раком, в особенности острым миелоидным лейкозом).

Исследователи установили, что объем мутаций соответствует возрасту пожилых людей — он был слишком высок для космонавтов, но все же находился ниже тревожного порога. Его отметка — 2%.

«Наличие таких изменений не обязательно сигнализирует о том, что у астронавтов разовьются сердечно-сосудистые или раковые заболевания. Однако есть риск того, что с течением времени это может произойти из‑за постоянного воздействия экстремальных условий глубокого космоса», — пояснил Гукасян.

По словам руководителя исследования, он и его коллеги порекомендовали НАСА проводить скрининг астронавтов на соматические мутации через каждые 3–5 лет.

В 2018 году о мутациях генов в связи с полетами в космос уже сообщалось, эксперимент проводили в самом НАСА. Ученые обнаружили изменения в генах астронавта Скотта Келли — они сравнили постполетные результаты анализов с показателями его брата-близнеца, остававшегося на Земле.

При этом ряд ученых поставил объективность исследования под сомнение. Их аргументы — по ссылке. А здесь можно познакомиться с историей самого Келли.

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