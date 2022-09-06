Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»

Netflix выпустил первый тизер фильма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера. Это первая немецкоязычная адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка.

Фильм расскажет о молодом немецком солдате Пауле Боймере и его товарищах, добровольно вступивших в армию для участия в Первой мировой войне. На фронте герои сталкиваются с суровыми реалиями войны, отчаянием и непрекращающимся чувством вины.

В фильме сыграли Феликс Каммерер, Даниель Брюль, Аарон Хилмер, Альбрехт Шух и Антон фон Люке. Премьера в Германии состоится 29 сентября, а на Netflix картина появится 28 октября.

«На Западном фронте без перемен» был опубликован в 1928 году, но позже попал под запрет нацистских властей Германии. Роман несколько раз экранизировали: в 1930 году, через год после выхода книги, и в 1979-м. История подробно описывает жизнь солдата в окопах Первой мировой войны, она основана на личном опыте Ремарка.

В предисловии автор пишет: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов».