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Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
Сегодня в 13:09

Netflix выпустил первый тизер фильма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера. Это первая немецкоязычная адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка.

Фильм расскажет о молодом немецком солдате Пауле Боймере и его товарищах, добровольно вступивших в армию для участия в Первой мировой войне. На фронте герои сталкиваются с суровыми реалиями войны, отчаянием и непрекращающимся чувством вины.

В фильме сыграли Феликс Каммерер, Даниель Брюль, Аарон Хилмер, Альбрехт Шух и Антон фон Люке. Премьера в Германии состоится 29 сентября, а на Netflix картина появится 28 октября.

«На Западном фронте без перемен» был опубликован в 1928 году, но позже попал под запрет нацистских властей Германии. Роман несколько раз экранизировали: в 1930 году, через год после выхода книги, и в 1979-м. История подробно описывает жизнь солдата в окопах Первой мировой войны, она основана на личном опыте Ремарка.

В предисловии автор пишет: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов».

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