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ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
Сегодня в 11:27

Банк России с 1 октября ограничит, а с 1 января полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги из недружественных стран. Об этом говорится в телеграм-канале Центробанка.

С 1 октября брокеры перестанут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле клиента превысит 15%. С 1 ноября порог для таких сделок снизят до 10% от портфеля, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года подобные сделки запретят совсем.

Ограничения также касаются производных финансовых инструментов, базовый актив которых — ценные бумаги из недружественных стран. Требования не распространяются на операции по закрытию коротких позиций.

В регуляторе заявили, что таким образом стремятся минимизировать риски для непрофессиональных инвесторов. «Иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами», — пояснили там.

Центробанк предложил полностью запретить непрофессиональным инвесторам из России сделки с иностранными финансовыми инструментами в конце июля. Минфин выступил против полного запрета, заявляя, что ценные бумаги эмитентов из дружественных юрисдикций должны быть доступны и непрофессионалам.

Список недружественных стран появился в мае 2021 года. Тогда правительство внесло в него только США и Чехию. После начала российской военной операции на Украине и последовавшими за ней санкциями список значительно увеличился. Сейчас в него входят 49 государств, включая все страны Европейского союза, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Украину, Сингапур, Черногорию, Японию и Швейцарию.

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