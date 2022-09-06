Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой

В Москве стартовали съемки оригинального сериала Okko «Открытый брак» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях. Режиссером истории о жизни семейной пары выступит Иван Китаев («Универ», «Бывшие», «Без правил»).

Шоу из десяти эпизодов расскажет о семейной паре Саве и Оксане, которым уже за сорок, у них трое детей, большая квартира в центре Москвы и сложившиеся карьеры. Супруги узнают об изменах друг друга и решают попробовать открытый брак, который создает для них еще больше проблем.

Ивану Китаеву понравился в сценарии «Открытого брака» синтез драмы и комедии. «Любовные многоугольники противоречат всем законам геометрии. Последствия такого легкого и игривого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьезных ситуаций и открытий. В отчаянном стремлении к счастью герои вынуждены заново пересмотреть свое отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом», — говорится в синопсисе сериала.

Съемки проекта пройдут в Москве и Московской области и продлятся до конца декабря. Премьера «Открытого брака» в онлайн-кинотеатре Okko состоится в 2023 году.