НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы

Национальное управление по аэронавтике и изучению космоса США открыло доступ к подробной интерактивной 3D-карте Солнечной системы под названием «Eyes on the Solar System» — с ней можно ознакомиться здесь .

Это OSIRIS-Rex (доставит на Землю грунт с астероида Бенну), Lucy (изучает астероиды Юпитера; назван в честь трека The Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds») и Stereo Ahead (изучает солнечную активность).