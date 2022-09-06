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НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
Сегодня в 12:05

Национальное управление по аэронавтике и изучению космоса США открыло доступ к подробной интерактивной 3D-карте Солнечной системы под названием «Eyes on the Solar System» — с ней можно ознакомиться здесь.

На главном экране изображены Солнце и все планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — с их гелиоцентрическими орбитами в масштабе, а также три космических аппарата НАСА.

Это OSIRIS-Rex (доставит на Землю грунт с астероида Бенну), Lucy (изучает астероиды Юпитера; назван в честь трека The Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds») и Stereo Ahead (изучает солнечную активность).

Карту можно вращать, а каждое небесное светило или любой другой объект — приближать и разглядывать с любой из сторон, менять освещенность.

© nasa.gov

Среди инструментов доступны переключение и добавление слоев. В наиболее нагруженном виде — с выведенными на экран маршрутами комет, карликовыми планетами и созвездиями, модель выглядит так:

© nasa.gov

Затем пользователю предлагается познакомиться с различными открытиями в Солнечной системе и космическими миссиями. Например, с выходом аппарата «Розетта» на орбиту кометы Чурюмова — Герасименко в 2014 году.

Кроме того, можно отследить путь зонда «Вояджер» с 1977 года и увидеть, как он сближался с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Здесь же — посадка марсохода «Персеверанс» на поверхность Красной планеты в 2021-м. Общее число представленных миссий — 126.

На соседней вкладке — карта всех астероидов нашей планетной системы, включая открытый уже в XXI веке Апофис. У его имени, помимо отсылки к древности, и к змею Апопу в частности, есть и поп-культурное измерение: по одной из версий, он назван в честь Апофиса, одного из главных злодеев сериала «Звездные врата».

© nasa.gov

Для малых тел показаны их траектории, а также указаны краткая история обнаружения, связанные с каждым из астероидов открытия и их возможное значение в разгадках космических тайн.

На карте проиллюстрировано движение различных объектов с 1949 до 2049 года — НАСА пишет, что с ее помощью «можно заглянуть в будущее» Солнечной системы.

3D-модель работает и на компьютерах, и на смартфонах. В агентстве заявили: «Вам не понадобится скафандр. Все, что вам нужно, — это устройство с подключением к интернету».

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