В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию

В британском шоу «This Morning» на телеканале ITV разыграли оплату счетов за электроэнергию сразу за четыре месяца. В соцсетях решили, что у телевизионщиков получилась «наглядная демонстрация мрачной реальности, в которой мы все живем».

Розыгрыш называется «Spin to Win» («Крути, чтобы выиграть»). Ведущие Филипп Скофилд и Холли Уиллоби раскрутили призовое колесо, на котором одну половину от всех секторов занимает оплата счетов, а другую — денежные призы в размере до 3000 фунтов. Уроженец графства Эссекса Даррен стал тем, кому не придется платить за электроэнергию следующие четыре месяца.

В разговоре с ведущими мужчина признался, что оплата счетов стала его главной заботой, а сумма, которая набирается на счетчике с предварительной оплатой электроэнергии, ужасающая. Ранее средний чек платежа в английском домохозяйстве уже превысил тысячу фунтов за месяц, а в середине зимы может вырасти до 4000 — но это в самых пессимистичных сценариях.

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что это унизительно и в духе антиутопий и «Черного зеркала», а другие не видят в розыгрыше ничего плохого, ведь это способ поддержки населения в «действительно мрачные времена».

Призовая доска «Выиграй или умри»: еда, деньги, тепло, остальное — смерть. © AmiiIllustrates/Twitter

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