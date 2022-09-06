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На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
Сегодня в 07:40

Московский Powerhouse закроет летний сезон 10 сентября вечеринкой, на которой выступят резиденты и друзья клуба, а также новые герои. Об этом говорится на страничке события во «ВКонтакте».

Ивент начнется в 16.00. Днем во дворе Powerhouse отыграют «Сестры», «Нееет, ты что», Sandra Frakenberg, Леша Пой и Кружок DJs.

Ночью на танцполах «Дома» музыкой будут заправлять Algo, Saluki, Karina Istomina, Julia Konor, Ayokeh, Tim Obscure, Aman Po-Kaifu, Velvet Velour, Yura Fedoseev и Exxjuly.

Между дневной и ночной программами пройдет показ документального фильма про Powerhouse, снятого студией Post Tribe. Вход бесплатный (или за донат), по предварительной регистрации.

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