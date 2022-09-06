Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о дискуссии, которую власти ведут с несогласными с российской спецоперацией на Украине. Он дал интервью РБК на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».
Песков утверждает, что таких несогласных меньшинство. «Есть те, кто высказывает какие‑то альтернативные точки зрения, оставаясь в рамках закона, с ними ведется дискуссия. Есть те, кто выходит за рамки закона, и их преследуют по закону. Происходят абсолютно нормальные процессы», — считает он.
По его мнению, «беспрецедентные события» в мире и вокруг России, наоборот, «привели к абсолютной консолидации нашего общества вокруг президента Путина». Песков не видит особой поляризации в российском обществе: «абсолютное большинство населения РФ поддерживает решения Верховного главнокомандующего, поддерживает и болеет душой».
Что еще сказал Песков:
- 22 года колонии для журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене Песков назвал суровым приговором, но давать оценку решению суда отказался. Он с «большой долей уверенности» предположил, что Владимир Путин знает о Сафронове и его деле.
- Путин огласит послание Федеральному собранию до конца года. «Прямая линия» также состоится, но «по времени еще предстоит определиться дополнительно».