Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о дискуссии, которую власти ведут с несогласными с российской спецоперацией на Украине. Он дал интервью РБК на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Песков утверждает, что таких несогласных меньшинство. «Есть те, кто высказывает какие‑то альтернативные точки зрения, оставаясь в рамках закона, с ними ведется дискуссия. Есть те, кто выходит за рамки закона, и их преследуют по закону. Происходят абсолютно нормальные процессы», — считает он.